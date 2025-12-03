С 1 декабря Горьковский автозавод завершил перевод всей линейки бензиновых и битопливных (газобензиновых) модификаций автомобилей «Газель Бизнес», «Соболь Бизнес» и «Газель NEXT» на комплектацию усиленной 5-ступенчатой коробкой передач КП 330, рассчитанной на входной крутящий момент до 330 Н·м.

Вместе с тем была улучшена и сама коробка. Она получила усовершенствованные синхронизаторы и более долговечную шестерню 5-й передачи. Благодаря этому улучшилась четкость включения первой и второй передач, а также увеличилась долговечность коробки на автомобилях, активно используемых в междугородных перевозках и эксплуатируемых на высоких скоростях.

Изначально эта усиленная 5-ступенчатая КПП предназначалась для дизельных «Газелей NEXT». Ее корпус состоит не из двух, а из трех деталей, с проставкой с промежуточной опорой вторичного и промежуточного валов. Вместо подвижного шлицевого соединения с карданной передачей при помощи скользящей вилки в ней используется фланцевое соединение.

КП 330 внедрили на машины с бензиновыми и газобензиновыми двигателями Ульяновского моторного завода в рамках унификации и повышения технического уровня малотоннажной линейки ГАЗа. Новая КПП заняла место прежней «пятиступки» КП250, рассчитанной на входной крутящий момент не более 250 Н·м.

Еще в марте этого года на усиленные коробки перевели все «Газели NEXT » с цельнометаллическими кузовами (фургоны, комби и микроавтобусы ), а с сентября эта КПП появилась на автомобилях «Газель Бизнес» и «Соболь Бизнес» с колесной формулой 4×2.

В марте 2025 года на усиленные коробки передач перевели все «Газели NEXT» с цельнометаллическими кузовами (фургоны, комби, микроавтобусы). С сентября КП 330 появилась на автомобилях «Газель Бизнес» и «Соболь Бизнес» с колесной формулой 4×2.

С ноября усиленную коробку начали ставить на автомобилях бортовые «Газели NEXT», а с декабря — на полноприводных модификации «Газели Бизнес» и «Соболя Бизнес ». Новшество должно увеличить ресурс трансмиссии перечисленных автомобилей. Прежнюю же КП 250 теперь выпускают только для поставок в запчасти.

Источник: СТТ

https://www.avt...u-transmissiyu/