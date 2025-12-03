На российских АЭС начали устанавливать отечественные датчики «Вулкан»
Холдинг «Росэл», входящий в Госкорпорацию Ростех, развернул серийное производство магнитоконтактных датчиков «Вулкан» после завершения всех испытаний. Эти устройства разработаны специально для атомных электростанций.
Новые датчики предназначены для контроля положения задвижек на паропроводах — они точно фиксируют момент их полного закрытия. Особенностью «Вулканов» является их исключительная надежность и автономность. Устройства не требуют внешнего электропитания и рассчитаны на срок службы до 12 лет.
Как рассказали в Ростехе, изделия соответствуют строгим требованиям атомной энергетики. Они сохраняют работоспособность в экстремальных условиях:* При температуре до +350°C.* При механических ударах с ускорением до 150g.* При сейсмической активности — датчикам присвоена первая, высшая, категория сейсмостойкости, что гарантирует их работу даже при максимальном расчетном землетрясении.
Заявленный ресурс устройств составляет 5 миллиардов срабатываний. Запуск серийного производства «Вулканов» обеспечивает атомные станции надежными отечественными комплектующими для систем контроля и управления.
