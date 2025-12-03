Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех передал МЧС России заключительную в этом году партию плавающих вездеходов ТМ-140. Машины будут использоваться для поисково-спасательных операций в сложных условиях Ненецкого автономного округа.

Снегоболотоходы, произведенные на Курганмашзаводе, обладают высокой проходимостью и способны двигаться по глубокому снегу, болотам и преодолевать водные преграды. Эти качества особенно важны для работы в тайге и на акваториях Печоры и Баренцева моря.

Вездеход отличается значительной адаптивностью. Помимо универсального модуля, его можно оснастить автономной электростанцией, ремонтной мастерской или специальным спасательным оборудованием. Дополнительные топливные баки увеличивают запас хода машины до 870 километров, что позволяет достигать самых труднодоступных районов, где применение авиации может быть ограничено из-за погодных условий, рассказали в Ростехе.

Кабина ТМ-140 рассчитана на семь человек и оборудована для работы при низких температурах. В жилом модуле могут разместиться восемь человек, а в экстренной ситуации — до тридцати. Грузоподъемность машины составляет 4 тонны, максимальная скорость — 45 км/ч по суше и 4 км/ч на воде, запас хода — более 500 километров.

Поставки вездеходов по государственному контракту для арктических спасательных отрядов МЧС велись почти два года. Техника уже находится на вооружении в Республике Коми, Архангельской и Мурманской областях, Якутии, на Чукотке и в Красноярском крае. Серийное производство ТМ-140 на Курганмашзаводе продолжится в 2026 году.