На Тюменском судостроительном заводе (Тюменская область) заложен земснаряд для Ямала.

Параллельно предприятие собирает тягачи и катера для других регионов. Задача — сохранение водных артерий и обеспечение дальнейшего судоходства.

Собирать корму судна на тюменском заводе начали недавно. Пока оно лежит вверх дном на так называемой постели. Для дальнейшей комплектации его переместят уже на стулья.

Одновременно с ямальским катером здесь строят корабли и другим регионам.

Несмотря на большие габариты — 24 метра в длину, ходить судно будет по мелководью.

Самый ответственный этап — монтаж 14-метровой стрелы грунтоприемника. Она подвижная и сможет менять угол наклона в зависимости от глубины дна.

Строительство таких кораблей — для углубления дна и очистки вод — здесь практически стоит на потоке. Суда такого назначения позволяют заботиться об экологии и поддерживать рабочее состояние рек.