В Жуковском на самолете SJ-100 с отечественными системами (бортовой номер 97001) стартовали испытания системы автоматической посадки. В рамках программы доводочных испытаний борт уже выполнил двенадцать таких посадок.

В ходе полетов были продемонстрированы требуемые характеристики безопасности и точности при заходе на посадку и приземлении.

Как рассказали в ОАК, российская система автоматического управления (САУ) — это совместная разработка специалистов концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Госкорпорацию Ростех) и компании «Яковлев». Реализованные в ней алгоритмы полностью соответствуют тем, что применяются на современных пассажирских самолетах. Система позволит выполнять директорное управление на взлете и обеспечит полностью автоматический полет на всех остальных этапах, включая посадку.

Ранее, в рамках подготовки к сертификации, инженеры «Яковлева» провели масштабное статистическое моделирование автоматических посадок по высшей категории IIIA. Для этого использовалась математическая модель связки «Самолет-САУ». В ходе исследований было виртуально выполнено более 3 миллионов посадок со случайными вариациями начальных условий и внешних атмосферных воздействий. Результаты подтвердили, что система соответствует строгим требованиям авиационных правил по характеристикам автоматической посадки.