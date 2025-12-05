MAX
Чтобы экскаваторы не простаивали: «Северсталь» запустила производство долговечных зубьев ковша

Череповецкий металлургический комбинат «Северстали» запустил серийный выпуск износостойких зубьев для ковшей карьерных экскаваторов ЭКГ-10 и ЭКГ-15. Первые партии продукции уже направлены на железорудные предприятия компании — «Карельский окатыш» и «Оленегорский ГОК».

Зубья ковша — это ключевые сменные элементы, которые принимают на себя основную нагрузку и абразивный износ при работе техники. Их ускоренный износ или поломка ведут к внеплановым простоям и росту затрат на обслуживание.

Новые зубья изготовлены из специально разработанной стали с плотной мелкозернистой структурой, что обеспечивает высокую прочность и устойчивость к износу. Выбранная марка стали способна самоупрочняться при ударных нагрузках. Результаты промышленных испытаний на «Олконе» подтвердили эффективность и надёжность изделий, рассказали в Северстали.

На текущий момент горнодобывающим предприятиям компании отгружено около 300 единиц новой продукции, серийные поставки будут продолжены.

