Новтрак представил полуприцеп с выдвижной центральной рамой

Как стало известно Telegram-каналу Agroreport, Meusburger Новтрак (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») представил раздвижной полуприцеп MSP-345AZ, особенностью которого является телескопическая конструкция с выдвижной центральной рамой.

В базовом состоянии длина полуприцепа составляет около 13,7 метра, но при необходимости она увеличивается до 20,7 метра. Выдвижение осуществляется поэтапно, с шагом 500 мм, а фиксация происходит с помощью пневматической системы. Это позволяет точно адаптировать длину платформы под конкретный груз: будь то металлоконструкции, трубы или длинномерные строительные элементы.

При собственной массе около 9 тонн полуприцеп способен перевозить до 36 тонн груза. Модель оснащена тремя осями с пневмоподвеской BPW (по 9 тонн каждая), усиленными для эксплуатации в сложных дорожных условиях. Первая ось — подъемная и управляется из кабины тягача. Дополнительно установлены датчики давления и температуры в шинах.Для работы с тяжелыми и негабаритными грузами MSP-345AZ оснащён 8 парами крепежных мульд. Они поворотные и выдерживают силу натяжения до 13 тонн.

