2 дня назад
termometrix

Ход строительства Находкинского завода минеральных удобрений

© overclockers.ru

АО «НЗМУ» является якорным резидентом ТОР «Находка» и входит в тройку крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока и в десятку крупнейших проектов в РФ. Возведение первой очереди началось в сентябре 2021 года. На сайте проекта говорится, что мощность первой очереди составляет 1,8 млн тонн метанола в год, второй — 3 млн тонн карбамида. Объем частных инвестиций запланирован в размере 445 млрд рублей.

Источник: overclockers.ru

Комментарии 5

  • Нет аватара termometrix08.12.25 10:35:11
    На сайте проекта говорится, что мощность первой очереди составляет 1,8 млн тонн метанола в год, второй — 3 млн тонн карбамида.

    Для производства такого количества метанола и карбамида потребуется около 5 миллиардов кубометров газа на переработку в год.Хороший дополнительный рынок для использования российского природного газа.

    Отредактировано: termometrix~13:41 08.12.25
    #1309684
    • Нет аватара DimaY08.12.25 15:26:48

      Только метанол это не совсем минеральное удобрение.

      #1309701
      • Нет аватара semmggu08.12.25 15:59:38

        Карбамид — удобрение.

        #1309703
        • Нет аватара DimaY08.12.25 16:24:44

          С этим никто не спорит, хотя не только как удобрение применяется. Но вот метанол…

          #1309705
          • Clausson Clausson11.12.25 00:31:17

            Спектр применения метанола настолько велик, что вряд ли это можно описать хоть сколько-нибудь кратко. Очень востребованное химическое сырье, в том числе и для ВПК при производстве порохов и взрывчатки.

            #1309811