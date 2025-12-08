2 дня назад
Ход строительства Находкинского завода минеральных удобрений
АО «НЗМУ» является якорным резидентом ТОР «Находка» и входит в тройку крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока и в десятку крупнейших проектов в РФ. Возведение первой очереди началось в сентябре 2021 года. На сайте проекта говорится, что мощность первой очереди составляет 1,8 млн тонн метанола в год, второй — 3 млн тонн карбамида. Объем частных инвестиций запланирован в размере 445 млрд рублей.
