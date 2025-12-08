Открыли ещё пять зданий обновлённых поликлиник в разных районах Москвы
Открыли ещё пять зданий обновлённых поликлиник в разных районах Москвы.
Среди них — Детская городская поликлиника № 32 на улице Фадеева в Тверском районе. Всего за год мы привели здание 1957 года постройки к новому московскому стандарту. Полностью заменили коммуникации, системы кондиционирования, лифт. Теперь там новейшая медицинская техника, и врачи могут использовать современные методы диагностики. Сделали отдельный вход для пациентов с признаками инфекции, создали более комфортную безбарьерную среду. Увеличили количество кабинетов самых востребованных специалистов — педиатров — с 4 до 9. Организовали комнату здорового ребёнка, игровые зоны и буфет, благоустроили территорию. Также свои двери для пациентов открыли ещё 4 поликлиники: филиал № 3 ГП № 45 в Левобережном; филиал № 3 ДГП № 132 в Солнцеве; филиал № 3 ГП № 22 в Академическом; филиал № 5 ГП № 23 и филиал № 3 ДГП № 120 в Некрасовке. Это часть нашей непрерывной программы по улучшению качества амбулаторной помощи. В планах — строительство ещё около 20 новых поликлиник.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0