Оренбургская компания запустила собственное производство комплектующих для вентилируемых фасадов
С помощью займа на льготных условиях регионального фонда развития промышленности компания «Кровлайн» закупила новое формовочное оборудование и запустила свое производство ключевых составляющих фасадных систем: изготовление шляпных, Г-образных профилей и кронштейнов.
До модернизации часть элементов подсистемы для навесных вентилируемых фасадов приходилось закупать у компаний, ориентированных на импортные аналоги. Сейчас предприятие полностью обеспечивает себя возможностью производить изделия самостоятельно, используя российскую сталь.
Производственная линия обеспечит строительный рынок Оренбургской области комплектующими без увеличения себестоимости для заказчиков.
Запуск новой производственной линии способствует созданию дополнительных рабочих мест и укрепит позиции предприятия на региональном рынке.
