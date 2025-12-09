Российский морской регистр судоходства завершил техническое наблюдение за строительством судна обеспечения «Берилл» проекта FPW1. На судно выданы классификационные документы Регистра, сообщает РМРС.

Напомним, судно предназначено для комплексного сопровождения несамоходных земснарядов высокой производительности проекта FPDG3. В его задачи входит буксировка, снабжение топливом и водой, а также вспомогательные работы при дноуглублении. Ледовый класс Ice1 позволяет эксплуатировать «Берилл» круглогодично, включая зимний период.

Как сообщалось ранее, «Берилл» начнет работу на ВКМСК в декабре 2025 года.

Напомним также, судно построено для ФГУП «Росморпорт» по проекту КБ «Флотпроект» на предприятии «Стройлидерплюс» в Астраханской области. Оно было спущено на воду в мае 2025 года. Всего по данному проекту планируется построить три единицы флота.