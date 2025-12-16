УАЗ сделал еще один шаг для повышения коррозионной стойкости Патриота
Ульяновский автозавод продолжает последовательную борьбу за повышение стойкости кузовов семейства Патриот к ржавчине.
На сей раз в компании сообщили, что на линии окраски кузовов смонтированы новые роботизированные станки, которые будут в автоматическом режиме наносить мастику на днище автомобилей УАЗ (Патриот/Пикап) и Соллерс (ST6, ST8, ST9).
Автоматизация процесса обеспечит более качественное закрывание швов мастикой. Это повышает коррозионную стойкость кузовов, а кроме того, улучшает шумоизоляцию салона.
Ранее в интервью РБК гендиректор УАЗа Алексей Спирин заявил, что 85% проблем с коррозией на Патриотах завод уже решил.
