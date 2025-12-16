MAX
artal Модернизация

УАЗ сделал еще один шаг для повышения коррозионной стойкости Патриота

© s.auto.drom.ru

Ульяновский автозавод продолжает последовательную борьбу за повышение стойкости кузовов семейства Патриот к ржавчине.

На сей раз в компании сообщили, что на линии окраски кузовов смонтированы новые роботизированные станки, которые будут в автоматическом режиме наносить мастику на днище автомобилей УАЗ (Патриот/Пикап) и Соллерс (ST6, ST8, ST9).

Автоматизация процесса обеспечит более качественное закрывание швов мастикой. Это повышает коррозионную стойкость кузовов, а кроме того, улучшает шумоизоляцию салона.

Ранее в интервью РБК гендиректор УАЗа Алексей Спирин заявил, что 85% проблем с коррозией на Патриотах завод уже решил.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru.

Источник: news.drom.ru

Комментарии 2

  • Нет аватара termometrix16.12.25 14:26:27
    гендиректор УАЗа Алексей Спирин заявил, что 85% проблем с коррозией на Патриотах завод уже решил.


    Так держать!Если не ошибаюсь, до недавнего времени монополией в этой области, линии для нанесения специальной антикоррозионной защиты держала Германия.В мире могут быть и другие производители.

    #1310059
  • Badassgoliath Badassgoliath16.12.25 15:43:18

    Если Соллерс таки хорошенько подтянет УАЗ, то это будет уже ощутимая польза от них.

    #1310061