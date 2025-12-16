На космодром Байконур доставлен полный комплект конструкций и оборудования для замены кабины обслуживания на знаменитой 31-й стартовой площадке («Восход»). Операция по восстановлению ключевого элемента инфраструктуры, необходимой для подготовки ракет к пуску, вышла на активную стадию.

На космодром прибыло 18 большегрузных машин с элементами новой кабины. Все комплектующие уже размещены в специальном сооружении площадью более 13 000 кв. м, где начались работы по их подготовке — грунтовке и покраске. Часть оборудования уже доставлено непосредственно на стартовый комплекс.

«Работы идут по жёстко утверждённому графику в две смены — с 8 утра до полуночи. На объекте задействовано более 130 специалистов предприятий Роскосмоса», — сообщили в госкорпорации.

После подготовки деталей специалисты приступят к монтажу новой кабины и проведению автономных испытаний всех её систем. Полное восстановление стартового комплекса и его готовность к приёму ракет планируется к концу февраля 2026 года.