В Чебоксарах на 60% увеличили производство «умной» защиты для энергосистем
Производственные мощности научно-производственного предприятия «Бреслер» в Чебоксарах увеличились на 60%. Это позволило нарастить выпуск микропроцессорных терминалов релейной защиты и противоаварийной автоматики.
Общий объём инвестиций в расширение превысил 250 млн рублей. Из них 200 млн рублей было предоставлено федеральным Фондом развития промышленности в рамках льготной программы «Проекты развития». Эти средства были направлены на закупку и установку современной линии поверхностного монтажа электронных плат — ключевого элемента производимых терминалов.
Как рассказали в ФРП, выпускаемые устройства выполняют несколько функций в энергосистемах: измеряют параметры сети, анализируют данные для предупреждения аварий, управляют оборудованием и интегрируются в автоматизированные системы управления. Они предназначены для различных типов подстанций и электростанций.
Среди основных заказчиков продукции — «Россети», «Газпром», «Роснефть», «Транснефть», «РусГидро» и другие крупные промышленные предприятия. В рамках модернизации на «Бреслере» также создана новая испытательная лаборатория. Её комплекс позволяет проверять оборудование на электромагнитную совместимость и проводить метрологические испытания. Это даёт возможность выполнять практически полный спектр проверок опытных образцов и серийной продукции.
«Сегодня степень изношенности оборудования в электроэнергетике России составляет около 50%. Переход отрасли от электромеханических устройств защиты и автоматики к микропроцессорным создает высокий спрос на современные решения. Благодаря участию Фонда развития промышленности в проекте мы смогли модернизировать производство и намерены увеличить долю в соответствующем сегменте быстрорастущего отечественного рынка до 10%», — рассказал генеральный директор ООО «НПП «Бреслер» Николай Ефимов.
