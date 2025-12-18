«Контролируемое разрушение». Так тестируют российский авиадвигатель нового поколения
На предприятии «ОДК-Сатурн» (Ростех) в Рыбинске успешно проведены инженерные испытания авиационного двигателя ПД-8 на сценарий обрыва лопатки вентилятора — одна из ключевых проверок в рамках сертификационной программы.
В ходе испытаний одну из лопаток оснастили пиротехническим зарядом. После выхода двигателя на взлётный режим заряд был подорван, что привело к разрушению лопатки. В результате испытания подтверждено, что все фрагменты были удержаны внутри силовой установки и не пробили её корпус.
«Удержание фрагментов лопатки — это один из основных пунктов сертификационного базиса, — отмечают в Ростехе. — Это гарантирует целостность фюзеляжа самолёта, возможность безопасного завершения полёта и посадки, что напрямую влияет на безопасность пассажиров».
Успешное испытание подтверждает высокий уровень конструктивной прочности и безопасности нового российского двигателя ПД-8, создающегося для оснащения Суперджета.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0