Bionysheva_Elena Авиация

«Контролируемое разрушение». Так тестируют российский авиадвигатель нового поколения

На предприятии «ОДК-Сатурн» (Ростех) в Рыбинске успешно проведены инженерные испытания авиационного двигателя ПД-8 на сценарий обрыва лопатки вентилятора — одна из ключевых проверок в рамках сертификационной программы.

В ходе испытаний одну из лопаток оснастили пиротехническим зарядом. После выхода двигателя на взлётный режим заряд был подорван, что привело к разрушению лопатки. В результате испытания подтверждено, что все фрагменты были удержаны внутри силовой установки и не пробили её корпус.

«Удержание фрагментов лопатки — это один из основных пунктов сертификационного базиса, — отмечают в Ростехе. — Это гарантирует целостность фюзеляжа самолёта, возможность безопасного завершения полёта и посадки, что напрямую влияет на безопасность пассажиров».

Успешное испытание подтверждает высокий уровень конструктивной прочности и безопасности нового российского двигателя ПД-8, создающегося для оснащения Суперджета.

