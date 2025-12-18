Первое специальное детское инфекционное отделение открыли в Ингушетии
Первое специализированное детское инфекционное отделение открыли в Ингушетии.
До этого детилечились во взрослой республиканской больнице. Это создавало риски перекрёстного заражения.
Новое инфекционное отделение появилось в республиканской детской клинической больнице. Оно оснащено новейшим высокотехнологичным оборудованием. Есть боксированные палаты, диагностический блок, лаборатория, отделения реанимации и интенсивной терапии и многое другое.
Строительство начли в 2021 году. В декабре 2024 года из федерального и регионального бюджетов выделили 244 млн рублей на завершение работ и на покупку оборудования.
Отделение появилось благодаря нацпроекту «Здравоохранение».
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0