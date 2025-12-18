MAX
Первое специальное детское инфекционное отделение открыли в Ингушетии

Первое специализированное детское инфекционное отделение открыли в Ингушетии.

До этого детилечились во взрослой республиканской больнице. Это создавало риски перекрёстного заражения.

Новое инфекционное отделение появилось в республиканской детской клинической больнице. Оно оснащено новейшим высокотехнологичным оборудованием. Есть боксированные палаты, диагностический блок, лаборатория, отделения реанимации и интенсивной терапии и многое другое.

Строительство начли в 2021 году. В декабре 2024 года из федерального и регионального бюджетов выделили 244 млн рублей на завершение работ и на покупку оборудования.

Отделение появилось благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Источник: stav.aif.ru

