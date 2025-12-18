16 декабря открыта новая трамвайная линия на Трифоновской улице.

Исторически трамвайная линия на Трифоновской улице была проложена в первой половине 1930-х гг. На протяжении 60 лет по ней ходил трамвай № 5 — один из популярнейших городских маршрутов, которым пользовалось до 100 тыс. человек в день. Движение трамвая по Трифоновской улице было прекращено в середине 1990-х гг., а вместо трамвая № 5 был запущен временный автобус, который впоследствии стал электробусным маршрутом.

В 2024-2025 гг. были выполнены работы по комплексному благоустройству Трифоновской улицы с восстановлением движения трамваев. Спустя 30 лет трамвай № 5 вновь будет курсировать между Белорусским вокзалом и станцией метро «Рижская».

Двухпутная трамвайная линия длиной 2,1 км была проложена по Трифоновской улице — специалисты заменили старые рельсы на новые, обновили шпалы и уложили новое верхнее покрытие путей. На участке улицы Гиляровского между Трифоновской улицей и Рижской площадью уложили новые пути, а у метро «Рижская» обустроили разворотное кольцо для трамваев. Новый участок трамвайных путей интегрирован в действующую сеть.

При обустройстве трамвайной линии применялась технология бесшовной укладки рельсов с использованием резиновых уплотнителей и специальных виброизолирующих матов. Благодаря этому трамваи будут двигаться тихо и плавно.

Маршрут № 5 обслуживают семь современных трамваев «Львенок-Москва». Интервал движения составляет порядка 6-7 минут.

Маршрут длиной 4,4 км следует по Лесной улице, улице Палиха и Тихвинской улице, далее по Минаевскому и Новосущевскому переулкам, улице Образцова, Трифоновской улице и улице Гиляровского до станции метро «Рижская», связывая три района Москвы: Тверской, Марьина Роща и Мещанский.

Помимо Белорусского и Рижского вокзалов, возможны пересадки на восемь станций восьми линий рельсового каркаса, включая станции «Белорусская» (Замоскворецкая и Кольцевая линии метро, МЦД-1 и МЦД-4), «Менделеевская» (Серпуховско-Тимирязевская линия метро) и «Рижская» (Калужско-Рижская и Большая кольцевая линии метро, МЦД-2). В частности, быстрая и удобная пересадка между трамваем и метро «Рижская» занимает менее 1 минуты.

Прогнозируемый пассажиропоток — порядка 20 тыс. человек в сутки. Ожидается, что к 2030 году число пассажиров увеличится на 75% - до 35 тыс. в сутки.