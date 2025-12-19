MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
2 дня назад 241
artal Технопарки, ОЭЗ, кластеры, инкубаторы...

В Тверской области в «Боровлево» открылась первая промышленная площадка для малых и средних компаний

© panoramapro.ru

17 декабря в промышленной зоне «Боровлево» в Калининском округе Тверской области состоялось открытие первой в регионе площадки ООО «Регионстрой» в формате «Лайт Индастриал парк» — индустриального парка, где представители малого и среднего бизнеса могут арендовать и приобретать складские помещения для ведения своей деятельности.

Соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта, направленного на создание дополнительных возможностей для развития малого и среднего бизнеса в Верхневолжье, было подписано между Правительством Тверской области и ООО «Регионстрой» на Петербургском международном экономическом форуме в этом году.

В рамках соглашения в сжатые сроки был создан складской комплекс, включающий шесть зданий площадью 8,5 тыс. квадратных метров. Площадка обладает всей необходимой инженерной инфраструктурой, находится в непосредственной близости от федеральной трассы М-10, что позволит малому и среднему бизнесу быстро запустить свои проекты и сократить время и затраты, связанные со строительством своих зданий. Благодаря реализации проекта в региональную экономику привлечено 450 млн рублей инвестиций, будет создано свыше 100 рабочих мест.

Формат «Лайт Индастриал парка» востребован малым и средним бизнесом — об этом свидетельствует то, что все его площади уже заняты резидентами, в том числе это типография и две торгово-логистические компании. Сейчас завершается подготовка к старту работы предприятий. Планируется развивать территорию в дальнейшем — построить рядом холодильный технопарк для хранения пищевой и непищевой продукции.

На территории «Лайт Индастриал парка» используются современные технологии, каждое здание имеет автономное отопление. Компании, которые разместили здесь свои мощности, могут налаживать собственный температурный режим. В зданиях обеспечены комфортные условия для сотрудников, предусмотрены возможности для размещения офисов и цехов.

https://тве

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: panoramapro.ru

Комментарии 5

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара polkovnik19.12.25 16:34:39

    Название такое староусское да и руководители явно патриоты

    #1310240
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski19.12.25 17:35:48

      Название может быть не самое лучшее, но дело очень хорошее и с пользой для страны — а это самое главное (и патриотическое).

      #1310250
  • Нет аватара oaroma20.12.25 11:42:43

    Года 3-4 назад спросила у одной белорусской молочной фабрики, зачем новому продукту европеизированное название на латинице? Сказали — для выхода на зарубежные рынки. Какие-какие?! Удобрения под санкциями, перевозки то и дело стопорятся на границах, а вот такие «патриоты» всё пытаются подлизаться к гейропе. Хотя продукт-то вышел неплохой. В общем, логика мне не понятна.

    #1310268
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski20.12.25 20:06:40

      Ради истины — хоть удобрения под санкциами, но их экспорт большой — по-моему в Европу тоже идут.

      #1310280
      • Нет аватара oaroma21.12.25 00:41:47

        Не думаю, что это происходит благодаря названию на английском.    

        #1310287