17 декабря в промышленной зоне «Боровлево» в Калининском округе Тверской области состоялось открытие первой в регионе площадки ООО «Регионстрой» в формате «Лайт Индастриал парк» — индустриального парка, где представители малого и среднего бизнеса могут арендовать и приобретать складские помещения для ведения своей деятельности.

Соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта, направленного на создание дополнительных возможностей для развития малого и среднего бизнеса в Верхневолжье, было подписано между Правительством Тверской области и ООО «Регионстрой» на Петербургском международном экономическом форуме в этом году.

В рамках соглашения в сжатые сроки был создан складской комплекс, включающий шесть зданий площадью 8,5 тыс. квадратных метров. Площадка обладает всей необходимой инженерной инфраструктурой, находится в непосредственной близости от федеральной трассы М-10, что позволит малому и среднему бизнесу быстро запустить свои проекты и сократить время и затраты, связанные со строительством своих зданий. Благодаря реализации проекта в региональную экономику привлечено 450 млн рублей инвестиций, будет создано свыше 100 рабочих мест.

Формат «Лайт Индастриал парка» востребован малым и средним бизнесом — об этом свидетельствует то, что все его площади уже заняты резидентами, в том числе это типография и две торгово-логистические компании. Сейчас завершается подготовка к старту работы предприятий. Планируется развивать территорию в дальнейшем — построить рядом холодильный технопарк для хранения пищевой и непищевой продукции.

На территории «Лайт Индастриал парка» используются современные технологии, каждое здание имеет автономное отопление. Компании, которые разместили здесь свои мощности, могут налаживать собственный температурный режим. В зданиях обеспечены комфортные условия для сотрудников, предусмотрены возможности для размещения офисов и цехов.

https://тве