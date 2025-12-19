Город Череповец (Вологодская область) получил первые восемь из пятнадцати городских автобусов НЕФАЗ-5299-40-57, работающих на компримированном природном газе

Поставщиком пассажирской автотехники выступил официальный дилер «КАМАЗа» — ООО «Автобусный-Центр Столица». До конца текущего года в Череповец поступит вся партия экологичных транспортных средств НЕФАЗ-5299-40-57. Все они пополнят автопарк МУП «Автоколонна № 1456», которое занимается обслуживанием городских автобусных маршрутов, являясь ключевым звеном транспортной системы города.

Техника прибыла из Набережных Челнов. Новый общественный транспорт закупили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, — сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Новые автобусы оснащены по последнему слову техники, удобны, безопасны и комфортны, — в свою очередь отметил глава Череповца Роман Маслов.

Целью национального проекта «Инфраструктура для жизни» является обеспечение граждан инфраструктурой (жилищной, транспортной, социальной, коммунальной) нового качества. Он также предусматривает увеличение доли парка общественного транспорта не старше нормативного срока эксплуатации не менее чем до 85%. Автобусы НЕФАЗ в рамках этого нацпроекта были приобретены для нужд Череповца в лизинг при участии «Государственной транспортной лизинговой компании».

Современный городской автобус большого класса НЕФАЗ-5299-40-57 работает на КПГ и обладает рядом преимуществ. Среди них — 100% низкий уровень пола, что обеспечивает удобную и быструю посадку и высадку пассажиров всех категорий, включая маломобильных граждан, родителей с детскими колясками и пожилых людей. Просторная накопительная площадка в салоне обеспечивает комфортное размещение пассажиров, особенно на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Кондиционер с режимом обогрева и установка дополнительного конвектора также повышают общий комфорт поездки.