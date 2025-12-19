Новую линию налива открыли на «Волжской перекиси» в Новочебоксарске
На крупнейшем производстве перекиси водорода в России и СНГ — «Волжской перекиси» в Новочебоксарске — открыли новую линию налива.
Новая линия позволит обеспечить продуктом те предприятия, которым не подходят перевозки в многотонных цистернах. К ним относится, например, ряд целлюлозно-бумажных комбинатов и золотодобытчиков.
В целом, предприятие работает на полной годовой мощности в 50 тыс. тонн с 2024 года. Благодаря высокой чистоте и концентрации до 60% отечественная перекись обеспечивает 95% всего спроса в России.
Старт выпуска первой опытной партии продукта на «Волжской перекиси» ьыл дан 27 октября 2023 года.
Проект стал вторым реализованным СПИК 2.0 в республике. Общая сумма инвестиций в проект составила 11 млрд рублей, из них 1 млрд рублей был выдан республиканским Фондом развития промышленности в виде займа по программе «Приоритетные проекты».
