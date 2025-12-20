25.11.2025

GIRAFFE завершил испытания модернизированного башенного крана TDK-10.180 с постоянной двукратной запасовкой — технологического решения, не имеющего аналогов в России. По сравнению со стандартной моделью, модернизированный кран способен ускорить темпы строительства за счёт цикла работы с номинальным грузом 10 тонн с возможностью его подъёма на высоту свыше 200 метров и последующим холостым ходом, увеличенным в два раза относительно базовой модели по скорости без перепасовки.

Такой технический набор позволяет существенно ускорить цикл работы на стройплощадках. Для застройщиков это означает не только сокращение сроков возведения объектов, но и снижение эксплуатационных расходов. Особенно это важно при реализации сложных и высотных проектов, где каждый метр подъёма и каждая минута работы крана влияют на график строительства и бюджет.

«До сих пор аналогичные решения в РФ поставлялись исключительно из Европы, — отмечают участники рынка, — и появление отечественной разработки служит важным этапом в снижении зависимости от импорта». Для российских производителей и подрядчиков это шанс укрепить конкурентные позиции: локальная техника обычно требует меньших сроков поставки, упрощённого сервиса и адаптации к климатическим и инфраструктурным условиям страны.

Модернизированный TDK-10.180 обещает расширить горизонты проектного мышления: инженеры получат больше свободы в планировании высотных жилых и инфраструктурных объектов, а инвесторы — инструмент для оптимизации сроков и затрат. Остаётся дождаться серийного производства и практической эксплуатации в реальных проектах, но уже сейчас тесты подтверждают: GIRAFFE способен разрабатывать конкурентоспособные технологические решения, которые ранее приходилось импортировать.