На АЭС «Аккую» выполнена подача номинального напряжения от внешней энергосети на часть оборудования комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией 400 кВ (КРУЭ 400 кВ), предназначенного для приема и выдачи в сеть электроэнергии.

Операция подтверждает обеспечение готовности оборудования КРУЭ к приему и к выдаче электроэнергии, которая будет вырабатываться первым энергоблоком АЭС «Аккую», в единую энергосистему Турции.

Перед подачей напряжения был завершен комплекс работ по монтажу и пусконаладке отдельных элементов КРУЭ 400 кВ: сборных шин в герметичных металлических корпусах, выключателей, разъединителей, трансформаторов и др. Пусконаладочные работы выполняли специалисты Акционерного общества «Атомтехэнерго» (электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»). Сотрудники электрического цеха АО «Аккую Нуклеар» участвовали в освидетельствовании и приёмке готовых элементов оборудования.

В течение 72 часов после подачи номинального напряжения специалисты контролировали работу оборудования. По итогам трёх суток была подтверждена работоспособность, качество монтажа и соответствие требованиям проектной документации систем КРУЭ 400 кВ, предназначенных для приема и распределения электроэнергии первого энергоблока АЭС «Аккую».

Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) относится к распределительному оборудованию с герметичным металлическим корпусом. Компоненты оборудования КРУЭ (шины, выключатели, разъединители) закрыты газонепроницаемой оболочкой, внутри которой в качестве изолятора между шинами и заземленным корпусом используется элегаз (электротехнический газ) — газ с высокими электроизолирующими свойствами и повышенной пожаробезопасностью (применяется в системах газового пожаротушения). Технология КРУЭ широко используется на современных электрических подстанциях для размещения электрораспределительного оборудования в ограниченном пространстве. По завершении монтажа и пусконаладки полного комплекса оборудования, КРУЭ будет обеспечивать поступление электроэнергии, которая будет вырабатываться на блоках АЭС «Аккую», в единую энергосистему Турции.

Станция в целом представляет собой крупнейшую атомную стройку в мире.