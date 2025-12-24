Это событие ознаменовало завершение второго этапа масштабной модернизации станции, которая является основным источником тепла и света для столицы Дальнего Востока.

Модернизация началась в 2021 году и делится на три этапа. В ходе нынешнего, начавшегося в апреле 2024 года, специалисты заменили старую паротурбинную установку на более мощную и установили новый котлоагрегат взамен двух устаревших. Всё оборудование — российского производства. В результате электрическая мощность станции выросла до 559 МВт, а тепловая — до 1093 Гкал/час.

Проект направлен на замену трёх турбоагрегатов и трёх котлов, отработавших более 40 лет. Первый этап был завершён в феврале 2024 года. Полная модернизация всей станции планируется к концу 2027 года. По её итогам ТЭЦ-2 сможет выдавать 574 МВт электрической и 1115 Гкал/час тепловой мощности, рассказали в РусГидро.