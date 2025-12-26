Первая партия из тысячи устройств модели «Автоматика-01» уже передана заказчику — группе компаний «Дозор», которая станет эксклюзивным дистрибьютором устройства в России.

Прибор, производимый на заводе «Калугаприбор», автоматически регистрирует скорость движения, а также время работы и отдыха водителей. Данные фиксируются и защищаются квалифицированной электронной подписью. Отличительная особенность тахографа — простая настройка через смартфон, планшет или компьютер с помощью проводных или беспроводных каналов связи, без необходимости в специальном дорогостоящем оборудовании.

Как рассказали в Росэл, устройство оснащено навигационным криптомодулем и интерфейсами Wi-Fi, Bluetooth, CAN и USB. В планах разработчиков — дооснастить тахограф системой онлайн-мониторинга местоположения и параметров движения транспорта, что позволит контролировать машины в реальном времени. Эта модернизация планируется к середине 2026 года.

Тахограф «Автоматика-01» сертифицирован по требованиям Таможенного союза, включён в перечень ФБУ «Росавтотранс» и допущен для установки на транспорт, перевозящий опасные грузы.