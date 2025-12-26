КБК Челнов запустил линию для крупногабаритной гофротары
Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени С.П. Титова завершил один из ключевых проектов в рамках программы модернизации 2025 года — ввод в эксплуатацию новой линии по производству крупногабаритной гофротары Topra 2536.
Новая линия оснащена слоттером, секцией ротационной высечки и двумя печатными секциями, что открывает возможности для изготовления лотковой продукции. Диапазон производимых заготовок варьируется от 500×800 мм до 2500×3600 мм.
Всего в текущем году в рамках программы модернизации на комбинате было реализовано девять проектов, направленных на повышение технологического уровня и эффективности производства, передает пресс-служба КБК.
Запуск современного китайского оборудования позволит предприятию существенно нарастить производительность в сегменте крупноформатной упаковки, включая полуфабрикаты для последующего сшивания.
