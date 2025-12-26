MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
2 дня назад 529
Великоросс Российские проекты за рубежом

В Беларусь для защиты воздушных рубежей прибыла очередная партия Су-30СМ2

© cdnstatic.rg.ru

Для защиты воздушного пространства Беларуси на военный аэродром страны 26 декабря приземлилась очередная партия российских истребителей Су-30СМ2. Боевым машинам предстоит пройти техническое изучение на авиационной базе, после чего они пополнят строй.

Ранее в этом году армия уже получила из Союзного государства и этот тип боевых машин, а также зенитно-ракетные комплексы «Тор» и вертолеты Ми-35.

В целом эти машины, по заключению экспертов, представляют собой глубокую модернизацию истребителя Су-30СМ. Одним из преимуществ самолетов с индексом «2» является многорежимная авиационная радиолокационная станция «Ирбис». Кстати, дальность обнаружения ею воздушных целей достигает четырех сотен километров.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: rg.ru

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Великоросс Великоросс27.12.25 15:11:11
    Россия, предположительно, разместила гиперзвуковые баллистические ракеты «Орешник» на бывшей авиабазе в восточной части Белоруссии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анализ спутниковых снимков.

    Речь идет о объекте «Кричев-6» в Могилевской области, расположенном в пяти километрах от границы с Россией. Как отмечает агентство, база находится примерно в 180 километрах от Украины и около 400 километрах от границ Литвы и Польши. На снимках зафиксировано ускоренное строительство сооружений, характерных для стратегической ракетной базы.

    Издание пишет, что может указывать на усиление возможностей России по поражению целей в Европе.

    24 декабря министр обороны Белоруссии Виктор Хренин доложил президенту республики Александру Лукашенко о размещении «Орешника» и его постановке на боевое дежурство. Кроме того, одной из тем встречи было развитие военного и военно-технического сотрудничества с Россией.


    https://www.gaz...?utm_auth=false

    #1310578