В Беларусь для защиты воздушных рубежей прибыла очередная партия Су-30СМ2
Для защиты воздушного пространства Беларуси на военный аэродром страны 26 декабря приземлилась очередная партия российских истребителей Су-30СМ2. Боевым машинам предстоит пройти техническое изучение на авиационной базе, после чего они пополнят строй.
Ранее в этом году армия уже получила из Союзного государства и этот тип боевых машин, а также зенитно-ракетные комплексы «Тор» и вертолеты Ми-35.
В целом эти машины, по заключению экспертов, представляют собой глубокую модернизацию истребителя Су-30СМ. Одним из преимуществ самолетов с индексом «2» является многорежимная авиационная радиолокационная станция «Ирбис». Кстати, дальность обнаружения ею воздушных целей достигает четырех сотен километров.
