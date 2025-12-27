В Арамиле Свердловской области открылась новая детская поликлиника
В Арамили открылась детская поликлиника на 150 посещений в смену
Общие затраты на реализацию проекта составили более 800 миллионов рублей, в том числе 180 миллионов рублей на оснащение оборудованием. Приобретено 3280 единиц медицинских изделий, мебели, инвентаря и прочего оборудования.
В здании площадью 4,5 тысячи квадратных метров качественную медицинскую помощь будут получать почти 7 тысяч ребят. Здесь организованы педиатрическое отделение на шесть участков, дневной стационар и физиотерапевтическое отделение, где планируется проводить водолечение, электролечение, парафинотерапию. Кроме того, будет работать рентген-кабинет для детей. Это позволит расширить диагностические возможности учреждения.
