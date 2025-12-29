Холдинг «Вертолёты России» передал российским авиакомпаниям партию новых вертолётов Ми-8МТВ-1
Поставка прошла в рамках инвестиционной программы ГТЛК по обновлению авиапарка страны.
Эти машины предназначены для работы в сложных климатических условиях, включая регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока. Они могут выполнять полёты при температурах от -50°C до +50°C и оснащаются дополнительными топливными баками для увеличения дальности, что важно для территорий с большой протяжённостью, рассказали в Ростехе.
Каждый вертолёт оборудован 22 пассажирскими креслами, а салон может быть быстро переоборудован для санитарных задач или оснащён внешней подвеской для перевозки грузов весом до четырёх тонн.
Новые Ми-8 получили авиакомпании «Баргузин» (две машины), 2-й Архангельский объединённый авиаотряд и «Алроса» (по одному вертолёту). За последние годы в рамках контрактов с ГТЛК холдинг поставил в регионы более 100 новых винтокрылых машин, способствуя улучшению транспортной доступности удалённых территорий.
