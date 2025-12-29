«Азимут» завершил сертификацию системы управления воздушным движением «Галактика» для Росавиации
Комплекс получил сертификат типа от Росавиации и будет внедрён в Московском региональном центре Единой системы организации воздушного движения — самом загруженном авиаузле страны, отвечающем за около 20% всех полётов в России.
«Галактика» полностью построена на российском оборудовании и программном обеспечении. Она заменит предыдущую отечественную систему «Синтез-АР4». Новая платформа обладает значительно большими возможностями: количество обрабатываемых планов полётов увеличится в 1,4 раза, число одновременно сопровождаемых воздушных судов вырастет в 4 раза, а количество автоматизированных рабочих мест для диспетчеров — в 2 раза.
В состав комплекса вошли системы трёх ключевых аэропортов Москвы, тренажёрный комплекс, системы связи и информационной безопасности. Особенностью «Галактики» является интеллектуальная система, которая не только предупреждает о конфликтных ситуациях в воздухе, но и предлагает диспетчерам варианты для их решения. Благодаря модульной архитектуре систему можно адаптировать для работы в любом центре управления воздушным движением в России, рассказали в Ростехе.
