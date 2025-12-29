В 2025 году на мощностях «ЗапСибНефтехима» (Тобольск) освоено производство девяти новых марок полимеров, ранее не представленных на российском рынке. Разработкой материалов занимались центры прикладных разработок «СИБУР ПолиЛаб».

По словам генерального директора компании «СИБУР ПолиЛаб» Константина Вернигорова, с 2022 года специалисты создали свыше ста новых марок полимеров, которые применяются в разных отраслях и соответствуют повышенным требованиям промышленности. Все разработки прошли успешные испытания у партнеров и призваны способствовать технологической независимости страны.

Среди новинок — специальные марки полипропилена с повышенной жесткостью для канализационных и дренажных труб, а также полиэтилен высокой плотности для кабельной и упаковочной продукции. Кроме того, разработаны сополимеры пропилена с этиленом и гексеном-1 для строительной отрасли.

Так, полиэтилен высокой плотности марок HD 22544 EC и HD 22544 NP предназначен для электрических сетей и систем связи и может без потери качества заменить импортные аналоги. Он применяется при производстве оптических и силовых кабелей, корделей и внутренних оболочек оптоволоконных линий.

Для выпуска гофрированных труб созданы марки полипропилена PPI 003 EX и PPI 003HM с повышенной кольцевой жесткостью.

В строительной отрасли будут использоваться новые высокопрочные материалы — блок-сополимер пропилена SIBEX PP I013 SE и сополимер этилена с гексеном-1 высокой плотности HD 10530 SE, применяемые для производства листовых полимерных материалов по технологии SE. «Их уникальность в том, что в одной макромолекуле объединены свойства разных мономеров. В результате получаются материалы с заранее заданными характеристиками», — прокомментировали в компании.

Генеральный директор «ЗапСибНефтехима» Андрей Кугаевский отметил, что предприятие и экосистема СИБУРа планомерно расширяют ассортимент специализированных марок, чтобы оперативно реагировать на запросы рынка. Он подчеркнул, что в Тобольске производится каждая вторая тонна полиэтилена и полипропилена в России, поэтому к качеству продукции предъявляются повышенные требования.

Также «ЗапСибНефтехим» участвует в развитии технологического лидерства российской нефтехимии. Здесь располагается единственное в стране производство малеинового ангидрида, входящего в перечень приоритетных цепочек нацпроекта «Новые материалы и химия». На площадке ведутся испытания собственных катализаторов для базовых нефтехимических процессов пиролиза. В Центре пилотирования технологий уже прошли испытания четырех собственных катализаторов, разработанных учеными научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации».

В 2027 году с вводом в эксплуатацию нового производства полипропилена (ДГП-2) предприятие планирует выпускать более десяти новых марок блок-сополимеров с повышенной прочностью, трещиностойкостью и прозрачностью.

