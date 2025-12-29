В Екатеринбурге открыты новая школа и детский сад-пристройка
В Екатеринбурге открыты два новых образовательных учреждения: филиал школы № 52 на улице Бисертской и детский сад при школе № 41 на улице Репина.
Ранее учащиеся школы № 52 вынуждены были очень уплотненно заниматься в одном здании. После новогодних праздников в обновленном строении вновь начнется образовательный процесс — туда переедут 12 начальных классов. Для них созданы все условия, в том числе, великолепный кабинет робототехники.
Детский сад, входящий в состав школы № 41, рассчитан на 150 воспитанников. Здание площадью 2 614 квадратных метров включает три этажа жилого дома и три этажа пристройки. В садике будут работать шесть групп: младшая, средняя, две старшие и две подготовительные. Каждая групповая ячейка оснащена отдельными помещениями для игр, сна, приёма пищи и гигиены. В учреждении также есть медицинский блок, кабинет для коррекционных занятий и актовый зал.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0