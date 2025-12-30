В Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского улуса открыли новую участковую больницу. Объект площадью свыше 1,2 тысячи квадратных метров построили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Новая участковая больница рассчитана на приём до 100 пациентов в смену. На первом этаже здания разместили амбулаторный блок, приёмное терапевтическое отделение и дневной стационар. На втором этаже располагается терапевтическое отделение, рассчитанное на 15 коек.

Медицинское учреждение будет обслуживать как взрослое, так и детское население. В составе амбулаторного отделения — кабинеты педиатра и терапевта, процедурный кабинет, а также кабинеты стоматолога и гинеколога. Больницу оснастили современным медицинским оборудованием.

Кроме того, функционирует экспресс-лаборатория, позволяющая в кратчайшие сроки — от нескольких секунд до 10-15 минут — получать результаты лабораторных исследований. Здесь будут проводиться общий анализ крови и мочи, а также биохимический анализ крови.

За последние пять лет в Якутии ввели в эксплуатацию более 100 медицинских объектов. Таких показателей удалось достичь благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение», продолжением которого стал новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». В ближайшие пять лет планируется строительство ещё 57 медицинских объектов — от поликлиник и стационаров до фельдшерско-акушерских пунктов. Одновременно продолжат оснащение учреждений современным оборудованием.