Современный спортивный комплекс «Сфера» открылся в Барнауле
26 декабря в Барнауле состоялось открытие современного спортивного комплекса «Сфера» Алтайского филиала Финансового университета.
Комплекс включает бассейн размером 25×16 метров с шестью дорожками, универсальные залы для игровых видов спорта и групповых тренировок, раздевалки, медицинский кабинет и учебные аудитории. Первый зал предназначен для волейбола, баскетбола и бадминтона, второй — для художественной гимнастики, аэробики, фитнеса и единоборств. Также в комплексе расположены столовая, медицинский и массажный кабинеты.
Новый спортивный объект обеспечивает образовательную деятельность филиала, проведение соревнований межвузовского, регионального и всероссийского уровней. В свободное время помещения комплекса сдаются в аренду и предоставляют услуги дополнительного профессионального образования, включая секции по волейболу и баскетболу.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 1