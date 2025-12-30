Новая школа построена на улице Ярославского в Иркутске, это самая большая школа в Иркутской области — 1550 мест. Возведение школы началось летом 2023 года, за два с половиной года на участке были построены девять учебных корпусов общей площадью более 35 тысяч квадратных метров. Значительная часть финансирования была выделена из федерального бюджета. Это самый масштабный подобный объект в регионе. Особенно важно, что здесь будет реализована модель профильного обучения в партнерстве с ведущими предприятиями — «Фармасинтезом», Иркутским авиазаводом, Росгвардией. Это означает, что со школьной скамьи ребята начнут получать практические навыки для будущей профессии. Учреждение оснащено современной инфраструктурой. В здании размещены 25-метровый бассейн, медицинский блок с процедурным, стоматологическим помещениями, два спортивных зала, один из которых позволяет одновременно заниматься четырем классам, а также кабинет технологии с профессиональными столами и тисками. Для творческого развития оборудованы хореографический зал, камерный амфитеатр, школьная телестудия и актовый зал на 550 мест. Также организовано сотрудничество с филиалом ВГИК и Иркутским кинофондом. Особое внимание уделено оснащению профильных классов: робототехники и биологии с медицинским уклоном. Школа носит имя 80-летия Великой Победы, что отражено в её внутреннем и внешнем оформлении.

Особая гордость школы — актовый зал на 550 мест. Он выполнен в серо-малиновых тонах и уже полностью готов: от «одежды сцены» и ковролина на полу до установки удобных мягких кресел. Его вместимость может составить конкуренцию главным театрам областного центра. Для сравнения: в Иркутском музыкальном театре имени Н. М. Загурского после реконструкции — 878 мест, в большом зале драмтеатра имени Н. П. Охлопкова — 547, в Иркутском ТЮЗе имени А. Вампилова— 458.