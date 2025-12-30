Это первый в Свердловской области садик, построенный в рамках нацпроекта «Семья».

Инфраструктура сада ориентирована на развитие инженерного мышления и технологических навыков. Помимо стандартных групп, здесь оборудованы студия изобразительных искусств, цифровая лаборатория, биолаборатория «Умная теплица», а также организованы дополнительные занятия по робототехнике и шахматам. Каждая группа оснащена интерактивной доской с проектором.

Для физического развития детей предусмотрены уличные спортивные площадки, скалодром и современный спортивный зал с баскетбольными кольцами, беговыми дорожками и сухим бассейном, рассказали в Правительстве Свердловской области.

Новый детский сад станет частью развивающегося микрорайона «Изумрудный бор»: в будущем его воспитанники смогут продолжить обучение в строящейся рядом школе «Арт-Этюд».

Это не единственный объект, введённый в регионе в 2025 году — также построен сад на 270 мест в Ирбите, а в Косулино завершается строительство сада на 300 мест. В следующем году, объявленном Годом дошкольного образования, в Свердловской области планируется начать строительство ещё шести детских садов: трёх в Екатеринбурге, двух в Нижнем Тагиле и одного в селе Патруши.