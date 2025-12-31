Суда для российского краба: на верфи «Калашникова» строят первые отечественные краболовы-живовозы
Суда «Белуха» и «Кашалот» предназначены для круглогодичного промысла, сортировки и транспортировки живого краба в условиях Дальневосточного бассейна.
На первом судне, «Белухе», завершается формирование корпуса по главную палубу, устанавливаются фундаменты и трубопроводы, готовятся к испытаниям цистерны. На «Кашалоте» в настоящее время формируют сам корпус. Оба судна строятся в рамках федеральной программы «Квоты под киль» и будут переданы заказчику — рыбопромысловой компании «Восток» — в 2027 и 2028 годах соответственно.
Особенность этих судов — их способность перевозить до 100 тонн живого краба в специальных цистернах с охлаждаемой забортной водой. На борту будет установлено оборудование для ловли, сортировки и взвешивания улова. Главная отличительная черта проекта — это первые краболовы-живовозы, полностью спроектированные в России, отметили в Калашникове.
Основные характеристики судна проекта 6135:
· Длина: 61,35 м· Ширина: 13 м· Вместимость танков для живой продукции: 533 м³· Экипаж: 26 человек· Скорость: 12 узлов
