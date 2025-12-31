В Подмосковье запущено движение по тоннелю на Путилковском шоссе
В городском округе Красногорск Московской области открыто рабочее движение по новому тоннелю на Путилковском шоссе. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона, это ключевой объект второго этапа масштабной реконструкции, который длился два года.
В рамках проекта был построен 500-метровый тоннель, современные съезды на основное шоссе и подземный пешеходный переход для безопасности. Общая протяженность реконструированного участка составляет 1.6 км.
Новая четырехполосная магистраль обеспечит бессветофорный выезд на МКАД для жителей крупных жилых комплексов «Большое Путилково» и «Путилково».
До сентября 2026 года строители завершат благоустройство: укладку плитки, газонов и установку бордюров. Новый тоннель станет частью перспективной дороги с кольцевой развязкой и мостом через реку Журавку, что в целом повысит пропускную способность транспортной сети района.
Комментарии 2