2 дня назад 350
Великоросс Дорожное строительство

В Подмосковье запущено движение по тоннелю на Путилковском шоссе

© storage.yandexcloud.net

В городском округе Красногорск Московской области открыто рабочее движение по новому тоннелю на Путилковском шоссе. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона, это ключевой объект второго этапа масштабной реконструкции, который длился два года.

В рамках проекта был построен 500-метровый тоннель, современные съезды на основное шоссе и подземный пешеходный переход для безопасности. Общая протяженность реконструированного участка составляет 1.6 км.

Новая четырехполосная магистраль обеспечит бессветофорный выезд на МКАД для жителей крупных жилых комплексов «Большое Путилково» и «Путилково».

До сентября 2026 года строители завершат благоустройство: укладку плитки, газонов и установку бордюров. Новый тоннель станет частью перспективной дороги с кольцевой развязкой и мостом через реку Журавку, что в целом повысит пропускную способность транспортной сети района.

Источник: regions.ru

Комментарии 2

  • Нет аватара ieo7131.12.25 23:17:41

    Тоннель под Путилковским шоссе. По ходу Путилково-Пятницкого шоссе.

    #1310743
  • Нет аватара Лес31.12.25 23:28:59

    «В пгт Путилково открыли автомобильный тоннель на пересечении одноименного шоссе с Проектируемым проездом № 6411. Новый объект обеспечит дополнительную связь между МКАДом и Пятницким шоссе. Его протяжённость — 500 метров».

    Отредактировано: Лес~23:29 31.12.25
    #1310744