В селе Ровное Саратовской области открыли новый детсад на 120 мест
В Ровенском районе Саратовской области завершилось строительство нового детского сада на 120 мест.
Мощности нового корпуса позволяют не только комфортно разместить переведённые группы, но и в будущем значительно увеличить их количество. Это решит вопрос доступности дошкольного образования в районе.
Финансирование на строительство выделили в рамках программы комплексного развития сельских территорий.
Как отметили в областном правительстве, эти средства помогают создавать комфортные условия для жизни людей даже в отдалённых от Саратова районах.
