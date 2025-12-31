MAX
Великоросс Детские сады и школы

В селе Ровное Саратовской области открыли новый детсад на 120 мест

© saratov24.tv

В Ровенском районе Саратовской области завершилось строительство нового детского сада на 120 мест.

Мощности нового корпуса позволяют не только комфортно разместить переведённые группы, но и в будущем значительно увеличить их количество. Это решит вопрос доступности дошкольного образования в районе.

Финансирование на строительство выделили в рамках программы комплексного развития сельских территорий.

Как отметили в областном правительстве, эти средства помогают создавать комфортные условия для жизни людей даже в отдалённых от Саратова районах.

Источник: saratov24.tv

