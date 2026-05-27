УАЗ впервые показал внешность обновлённого Патриота. Ульяновский автомобильный завод опубликовал в одной из соцсетей видеоролик, в котором рассказывается о рестайлинговом внедорожнике для российского рынке. Премьера модели состоится в ближайшие месяцы, а его продажи начнутся одновременно с обновлёнными Пикапом и Профи во второй половине года.

Патриот в очередной раз подвергнут комплексному улучшению. Блок-фары и задние фонари станут полностью светодиодными, в салоне применят новый руль с мультифункциями и улучшенную центральную консоль.

Одновременно в конструкцию автомобиля внедрят 6-ступенчатую механическую коробку передач, которая заменит собой «пятиступку». В гамму вернется турбодизель — на сей раз применят 2,0-литровый мотор JAC мощностью 136 л.с. 6-ступенчатая МКП будет сочетаться как с дизелем, так и с традиционным бензиновым ЗМЗ Про (2,7 л, 149 л.с.). Также появится новая раздаточная коробка от пикапов Sollers ST6 (лицензионная копия JAC T6).

А вот автоматической коробки передач в этом году ожидать не стоит — двухпедальный Патриот потребителям вновь начнут предлагать только в 2027-2028 годах.

Напомним, ульяновский внедорожник текущего образца продается дилерами по цене от 1,8 млн рублей.

https://news.dr....ru/102804.html

https://vkvideo..._456239058?t=5s