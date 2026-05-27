УАЗ впервые показал внешность улучшенного внедорожника Патриот

УАЗ впервые показал внешность обновлённого Патриота. Ульяновский автомобильный завод опубликовал в одной из соцсетей видеоролик, в котором рассказывается о рестайлинговом внедорожнике для российского рынке. Премьера модели состоится в ближайшие месяцы, а его продажи начнутся одновременно с обновлёнными Пикапом и Профи во второй половине года.

Патриот в очередной раз подвергнут комплексному улучшению. Блок-фары и задние фонари станут полностью светодиодными, в салоне применят новый руль с мультифункциями и улучшенную центральную консоль.

Одновременно в конструкцию автомобиля внедрят 6-ступенчатую механическую коробку передач, которая заменит собой «пятиступку». В гамму вернется турбодизель — на сей раз применят 2,0-литровый мотор JAC мощностью 136 л.с. 6-ступенчатая МКП будет сочетаться как с дизелем, так и с традиционным бензиновым ЗМЗ Про (2,7 л, 149 л.с.). Также появится новая раздаточная коробка от пикапов Sollers ST6 (лицензионная копия JAC T6).

А вот автоматической коробки передач в этом году ожидать не стоит — двухпедальный Патриот потребителям вновь начнут предлагать только в 2027-2028 годах.

Напомним, ульяновский внедорожник текущего образца продается дилерами по цене от 1,8 млн рублей.

Источник: quto.ru

  • Е.Юрий Е.Юрий27.05.26 12:32:50

    УАЗу крайне нужен новый кузов, новая линейка авто. Много средств вложено в обновленный интеръер старого кузова — так не лучше создать современный кузов с новыми конкурентными решениями и уже в него ставить красивый, функциональный салон. Вот то что линию производственную обновляю это очень хорошо, возможно как раз для будущих новых моделей, надо ускориться.

    • Badassgoliath Badassgoliath27.05.26 13:34:14
      так не лучше создать современный кузов


      Это самое сложное. Требуется своё штамповочное производство, расчёты прочности, испытания. В общем, это долго, и, следовательно, дорого. Нет такого объёма рынка, чтобы это окупить. Ну это я так думаю, хотя, конечно, могу и ошибаться.
      Иное дело — поставить вместо одного двигателя другой. Тут доработки куда меньше требуются.

  • Badassgoliath Badassgoliath27.05.26 13:27:23

    Постепенно начинают наполнять машину лицензионными и импортными компонентами. Ну это было ожидаемо.

