УАЗ впервые показал внешность обновлённого Патриота. Ульяновский автомобильный завод опубликовал в одной из соцсетей видеоролик, в котором рассказывается о рестайлинговом внедорожнике для российского рынке. Премьера модели состоится в ближайшие месяцы, а его продажи начнутся одновременно с обновлёнными Пикапом и Профи во второй половине года.
Патриот в очередной раз подвергнут комплексному улучшению. Блок-фары и задние фонари станут полностью светодиодными, в салоне применят новый руль с мультифункциями и улучшенную центральную консоль.
Одновременно в конструкцию автомобиля внедрят 6-ступенчатую механическую коробку передач, которая заменит собой «пятиступку». В гамму вернется турбодизель — на сей раз применят 2,0-литровый мотор JAC мощностью 136 л.с. 6-ступенчатая МКП будет сочетаться как с дизелем, так и с традиционным бензиновым ЗМЗ Про (2,7 л, 149 л.с.). Также появится новая раздаточная коробка от пикапов Sollers ST6 (лицензионная копия JAC T6).
А вот автоматической коробки передач в этом году ожидать не стоит — двухпедальный Патриот потребителям вновь начнут предлагать только в 2027-2028 годах.
Напомним, ульяновский внедорожник текущего образца продается дилерами по цене от 1,8 млн рублей.
https://news.dr....ru/102804.html
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 3