Холдинг «Азимут» госкорпорации «Ростех» установил современные навигационные комплексы в трёх арктических регионах России. Радиомаяки DVOR 2000/DME/N 2700 размещены в Воркуте (Республика Коми), Апатитах (Мурманская область) и посёлке Жиганск (Якутия).

Оборудование специально адаптировано для работы в условиях Крайнего Севера: оно функционирует при температурах до -50°C, а его модульная конструкция позволяет оперативно заменять узлы без перестройки всей системы. Эти радиомаяки создают стабильный наземный навигационный сигнал, что особенно важно в Арктике, где спутниковый сигнал часто бывает нестабильным.

Как отмечают в Ростехе, использование таких систем повышает безопасность полётов, обеспечивая пилотам точную информацию для навигации и захода на посадку. Радиомаяки также увеличивают пропускную способность воздушного пространства.

Ранее «Азимут» уже установил аналогичное оборудование на Чукотке, Курильских островах, Ямале и в других северных регионах. Разработки компании также используются в крупнейших аэропортах страны и поставляются в Белоруссию, Армению, Казахстан и Абхазию.