Ход строительства новой многофункциональной спортивной арены в Перми
Новая многофункциональная спортивная арена на улице Локомотивной в Перми планируется к завершению строительства в 2027 году.
В Перми завершилось строительство ледовой арены в микрорайоне Ива
Строительство объекта шло с 2023 года. Ледовая арена — двухэтажная, с двумя ледовыми полями, зрительскими трибунами на 250 мест, тренажерным и спортивным залами, раздевалками и тренерскими. Она позволит проводить тренировки спортсменов и городские соревнования. Бюджет проекта превышал 1 миллиард рублей.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0