В декабре российский авиапром практически повторил рекордные летние показатели. На фоне финишировавшего Ту-214 и приближающихся к окончанию испытаний Ил-114 и Суперджета, МС-21 выходит на первые роли российского сертификационного марафона.

Сначала рассмотрим общую статистику по испытательным полётам за декабрь, а затем перейдём к разбору динамики испытаний по типам самолётов. Все изменения в скобках указаны в статье по сравнению с ноябрём 2025 года.

Ил-114-300, борт 54116 — 13 полётов, 33 часа

МС-21-310, борт 73055 — 12 полётов, 52 часа (рекорд)

Суперджет, борт 97021 — 11 полётов, 33 часа

Суперджет, борт 97024 — 10 полётов, 32 часа

МС-21-310, борт 73057 — 9 полётов, 30 часов (повторение рекорда)

Ту-214, борт 64536 — 5 полётов, 6 часов

МС-21-310, борт 73051 — 4 полёта, 15 часов (рекорд 2025 года)

Ил-114-300, борт 54115 — 3 полёта, 14 часов

МС-21-300, борт 73054 — 2 полёта, 6 часов

Суперджет, борт 97012 — 1 полёт, 3 часа

ИТОГИ за декабрь 2025 года:

4 типа (без изменений);

(без изменений); 10 самолётов (+3);

(+3); 70 полётов (+29);

(+29); налёт 223 часа (+62).

Ил-114-300 — 2 самолёта, 16 полётов (+3), 47 часов (+3)Уровень продвижения сертификации — 94% (+5% за месяц)

К концу года Ил-114-300 завершил базовую сертификационную программу. Осталось выполнить запланированные расширения сертификата на полёты в условиях обледенения и низких температур. В январе ожидается участие Ил-114 на авиасалоне Wings India 2026 в индийском Хайдарабаде.

Суперджет — 3 самолёта, 22 полёта (+13), 67 часов (+38)Уровень продвижения сертификации — 92% (+4% за месяц)

Суперджет тоже вышел на финишную прямую. На сертификацию летает в основном борт 79021, на котором испытывают систему автоматической посадки.

Вероятно в январе у нему присоединится первый серийный Суперджет 97024. 20 декабря самолёт прилетел в Ульяновск на покраску, а 29 декабря добрался до Жуковского в новой белой ливрее. 97024 также отправится в конце января на авиасалон в Индию в паре с Ил-114.

Ту-214 — 1 самолёт, 5 полётов (+3), 6 часов (-10)Уровень продвижения сертификации — 100% (сертификация завершена)

27 декабря Ту-214 получил от Росавиации долгожданное дополнение к своему сертификату . Это открывает путь к серийным поставкам самолёта. Теперь дело за казанцами, доказывать что они могут. Оправдания больше не принимаются.

Первый серийный импортозамещённый Ту-214 (борт 64536) выполнил первый полёт 16 декабря. На следующий день самолёт улетел в Минск на покраску, а 27 декабря вернулся в Казань для участия в церемонии вручения сертификата.

МС-21 — 4 самолёта, 27 полётов (+7, рекорд), 103 часа (+23, рекорд)

Уровень продвижения сертификации — 69% (+5% за месяц)

МС-21 продолжает увеличивать темпы сертификации. В декабре в воздух поднимались сразу 4 опытных борта. Самолёты 73051 и 73054 выполняют вспомогательную работу. Основная работа ложится на лётные борта 005 и 006. Борт 73055 похоже вышел на оптимальный рабочий ритм. В декабре выполнил 12 полётов налетав рекордные 52 часа. В том числе 19 декабря летал в Иркутск, откуда сопровождал перелёт Суперджета 97024 до Новосибирска. 25 декабря выполнил полёт на Ямал до Сабетты продолжительностью около 6,5 часов.

Борт 73057 второй месяц подряд выполняет по 9 полётов. Самолёт выполняет цикл сертификационных испытаний характеристик устойчивости и управляемости с российскими приводами системы управления. 18 декабря самолёт достиг в полёте своего практического потолка 12055 метров и продемонстрировал рекордную путевую скорость 1026 км/ч.