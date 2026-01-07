Первый российский пассажирский «рукав» для аэропортов скоро начнёт работать. Телетрап, созданный холдингом «Высокоточные комплексы» («Ростех»), уже прошёл первые испытания, и сейчас специалисты вносят в него последние штрихи перед отправкой в аэропорт.

Телетрап, разработанный совместно с институтом ЦНИИАГ и «НПП «Проект-техника», умеет подстраиваться под разные самолёты — от небольших региональных до больших межконтинентальных лайнеров. Для этого он оборудован системой приводов, позволяющей менять высоту, длину и конфигурацию, уточнили в пресс-службе производителя.

Разработка соответствует всем современным требованиям безопасности и надёжности. Проект реализуется при поддержке Минпромторга России. В ближайшее время телетрап направят в один из отечественных аэропортов, где он пройдёт опытную эксплуатацию.