1 день назад
Bionysheva_Elena Авиация

Для любого самолёта: российский телетрап готов к работе в аэропортах

© t.me

Первый российский пассажирский «рукав» для аэропортов скоро начнёт работать. Телетрап, созданный холдингом «Высокоточные комплексы» («Ростех»), уже прошёл первые испытания, и сейчас специалисты вносят в него последние штрихи перед отправкой в аэропорт.

Телетрап, разработанный совместно с институтом ЦНИИАГ и «НПП «Проект-техника», умеет подстраиваться под разные самолёты — от небольших региональных до больших межконтинентальных лайнеров. Для этого он оборудован системой приводов, позволяющей менять высоту, длину и конфигурацию, уточнили в пресс-службе производителя.

© t.me

Разработка соответствует всем современным требованиям безопасности и надёжности. Проект реализуется при поддержке Минпромторга России. В ближайшее время телетрап направят в один из отечественных аэропортов, где он пройдёт опытную эксплуатацию.

Источник: t.me

Комментарии 4

  • Иван Чубов Иван Чубов07.01.26 13:29:25

    Интересно и под Ил-114 тоже?

    • Krutenn Krutenn07.01.26 14:23:22

      И под меньший чем Ил-114 и под больший чем Ил-96. Теперь надо просто насыщать этими телетрапами аэропорты, где не хватает.
      «Ростех"-"Высокоточные комплексы"=МОЛОДЦЫ    

  • Tevton Tevton07.01.26 23:15:59

    Не обязательно отказываться от всего импортного.
    Но вот своё изделие со стабильным рынком сбыта иметь обязательно.
    Врядли сразу оно будет идеальное.
    Постепенно доводить его до паритета, чтобы было не стыдно.

    • Нет аватара segun78rus08.01.26 10:08:52

      умные слова. главное, что б оно так и было. а то жигули доводим, доводим, но всё не можем довести. уже лет 30, как не можем.

