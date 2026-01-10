Российский производитель сельхозтехники компания «Агромастер» в начале августа 2025 года сообщила об успешном испытании двух новых моделей сельхозтехники, одной из которых стала модернизированная модель компактного анкерного посевного комплекса «Agrator Ancer 12200» с системой евроскладывания, которая предназначена для посева всех видов зерновых, бобовых и мелкосемянных культур с нормой высева от 2 до 400 кг по стерне, а также на полях с предварительной, минимальной и основной обработкой почвы.

Агрегатируемая с тракторами мощностью 350-400 л.с. модель получила увеличенную производительность за счет компактной конструкции, так как на разворотах и переездах теряется минимальное количество времени.

Второй успешно испытанной моделью производства компании «Агромастер» стал новый дисковый посевной комплекс Agrator Disk 7200 агрегатируемый с тракторами 130-140 л.с.

Модель производительностью 9,6 га в час, объемом бункера 6 куб. м. (3,6/2,4) предназначена для пoceва по предвapительнo обрaбoтаннoй пoчве пpи класcичeской (рaздельнoй) тeхнолoгии воздeлывания и подходит для высева зерновых и мелкосемянных культур.

В начале сентября 2025 года учеными Вавиловскогоуниверситета в селе Степное Энгельсского района Саратовской области успешно испытан модернизированный навесной плуг семикорпусной конструкции марки ПБСМ-7-3,5, предназначеный для вспашки на глубину до 30 см и способный эффективно работать на разных типах почв с высоким сопротивлением и повышенной влажностью.

В октябре 2025 года подмосковный производитель сельхозтехники «Колнаг» сообщил о выпуске модернизированных смесителей-кормораздатчиков Trioliet Solomix 1200 VLL-S (предназначены для кормления стада в 700 голов) с уменьшенными габаритами и сохраненными основными характеристиками, что способствовало увеличению маневренности модернизированных машин.

В настоящий момент компания производит десять моделей оборудования для приготовления и раздачи кормов.

Осенью 2025 года Алтайские машиностроительные заводы АЛМАЗ представили новые модели сельхозтехники.

В конце октября линейку чизельно-дисковых культиваторов выпускаемых заводом пополнила новая модель КЧД-4 агрегатируемая с тракторами мощностью от 320 л.с. и обладающая производительностью 4,5 Га/час.

КЧД-4 с глубиной обработки почвы дисками 12 см, глубиной обработки чизельными стойками не менее 30 см и шириной захвата 4,56 метра

Новый культиватор предназначен для следующих операций:

поверхностного рыхления уплотненных почв на глубину до 12 см;

подрезания сорных растений;

измельчения пожнивных остатков крупностебельных культур;

разделки задерненных пластов и глыб после вспашки;

обработки почвы вместо перепашки зяби;

безотвального рыхления почвы на глубину до 30см.

В ноябре завод представил новую широкозахватную борону-мульчировщик БМ-12 с рабочей шириной захвата до 12,7 метров, агрегатируемую с тракторами 400 л.с. и производительностью 17,8 га/ч, предназначенную для поверхностного рыхления и выравнивания пахоты, борьбы с сорняками, лущения стерни и заделки растительных остатков.

В начале октября 2025 года ростовский производитель сельхозтехники НАИР представил прошедший успешные испытания монодисковый посевной комплекс нового поколения ДОН 761 с шириной захвата 12 метров и вместительностью бункера 12 000 литров, способный работать на скорости до 18 км/ч.

Посевной комплекс с усиленными узлами оборудован подвижными крыльями копирующими рельеф поля и предназначен для минимальной и нулевой обработки почвы, а также обеспечивает точный высев зерновых, бобовых и мелкосемянных культур с одновременным внесением удобрений.

Завод по выпуску сельхозтехники «СибзаводАгро» расположенный в Краснодарском крае представил новый каток-измельчитель серии ККЗ (каток кольчато-зубовый) с глубиной обработки почвы 4 см, исполненный в двух модификациях: ККЗ-10 (ширина захвата 10 м) и ККЗ-14 (ширина захвата 14 м), агрегатируемый с тракторами 3-5 тягового класса и предназначенный для измельчения и перемешивания растительных остатков, обработки почвы, сохранения влаги и защиты её от выветривания, а также сдерживания роста сорняков.

Краснодарский завод «АгроСпецМаш» (Группа компаний «РИСАГРОМАШ»), который специализируется на производстве и поставке сельскохозяйственной техники и запасных частей, в ноябре 2025 года представил самоходную косилку ГМ-100 агрегатируемую с навесными жатками, предназначенными для раздельной уборки риса и зерновых колосовых культур, предназначенную для скашивания трав, риса и зернобобовых культур с последующей укладкой в валок, позиционируемую производителем как альтернатива тракторам.

Самоходный модуль ГМ-100 массой 8 тонн оснащен двигателем ЯМЗ 236 НД мощностью 235 л.с может оборудоваться жатвенной частью шириной захвата 5 м для уборки риса или 6 м для уборки зерновых колосовых. На колёсном ходу данная модель может комплектоваться тележкой.

Чувашский государственный аграрный университет в ноябре 2025 года сообщил об окончании успешных испытаний опытного образца универсального подрезчика главных корневищ хмеля.

После успешных испытаний разработка ученых Чувашского ГАУ была применена на плантациях СХПК «Выльский» Ядринского муниципального округа Чувашской Республики.

Ранее, в августе 2025 года, Чувашский государственный аграрный университет сообщил о разработке беспилотного технического устройства с машинным зрением, предназначенного для химической рамовки хмеля (опрыскивания дефолиантами нижнего яруса листьев хмеля, в результате чего происходит их опадание и предотвращение распространения мучнистой росы, ложной мучнистой росы, паутинного клеща и др. на ранней стадии роста растения), а также программного обеспечения к этому устройству.