В начале марта 2025 года новосибирский производитель техники с электрическими моторами компания «Робком» сообщил об успешном испытании в Новосибирске и Сочи робота-косилки Venom Саранча, предназначенного для борьбы с дикорастущими растениями высотой до 2 см, борщевиком, ежевикой, бурьяном, поддержанию городской среды, склонов дорог и трасс в надлежащем состоянии и способного заменить до 15 работников.

Производитель заявляет работу машины до 10 часов на одном заряде, что позволяет охватывать значительные территории за короткое время без дополнительных перерывов на подзарядку.

Ранее, в январе 2025 года компания «Робком» представила обновленный гусеничный мини думпер Venom Truck с опцией автоматического подъемного отвала и двумя 500 ваттными моторами, который способен перевозить сыпучие грузы весом до 200 кг.

В апреле 2025 года краснодарский завод Кубаньжелдормаш представил новую модель предпосевного культиватора «Крамп-12» с шириной захвата 12 метров, глубиной обработки 12 см, массой 11200 кг и производительностью 9,6-14,4 га/ч, предназначеную для предпосевной подготовки почвы и обработки паров.

Ранее заводом был освоен выпуск предпосевного культиватора «Крамп-8» массой 7200 кг, с шириной захвата 8 метров.

В феврале 2005 года НИИ сельского хозяйства Крыма (НИИСХ Крыма) получил патент (патент РФ № 231 166) на новый глубокорыхлитель почвы для виноградников РВН-1,3, который способен разуплотнять почву в корнеобитаемой зоне виноградников всего за один проход на глубину 35 см.

В марте 2025 года Егорьевский механический завод, расположенный в Подмосковье и специализирующийся на выпуске самоходных косилок «Мещера 403», а также навесного оборудования (жаток), адаптеров и запчастей к ним, сообщил о выпуске двух модели адаптера для уборки зернобобовых культур.

Новое оборудование за счет установки ножей с боковой стороны адаптера упрощает работу механизаторов и сокращает время уборки.

Второй адаптер пользуется популярностью в молочных и мясных хозяйствах. Он предназначен для уборки кормовых культур.

В конце апреля 2025 года официальный дилер сельскохозяйственной и строительной техники в России «ЭкоНиваТехника-Холдинг» представил новый многофункциональный диско-лаповый культиватор Sirius 500 с глубиной работы лап до 30 см и передними дисками до 7 см, который способен одновременно за один проход выполнять несколько операций: полную поверхностную обработку (дискование), глубокую культивацию, выравнивание и обратное прикатывание почвы.

Новая модель культиватора с шириной захвата 4.8 метров, агрегатируемая с трактором КИРОВЕЦ, объединяющая в себе преимущество дисковой бороны и глубокорыхлителя в одной компактной машине, успешно прошла испытания.

Ростовский производитель посевной техники компания «НАИР» в апреле 2025 года представил новую модель высокопроизводительного посевного комплекса ДОН-578 с шириной захвата 11,85 метров и бункером на 10 000 литров, работающего по минимальной и традиционной технологиям обработки почвы и способного засеивать в сутки до 340 га .

Новая модель предназначена для точного посева с междурядьем 15 см и оборудована системой контроля и управления СКИФ-48 в комплекте с датчиками нового поколения ДПП-3.