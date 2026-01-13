Открылось новое здание школы № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева в районе Коммунарка.Новый корпус представляет собой современное образовательное пространство, где есть возможности для учебы, творчества, спорта и отдыха. Инвестор возвел здание и передал его городу. В школе смогут учиться 1100 детей с 1-го по 11-й класс.

Площадь корпуса составляет 25,1 тыс. кв. метров.

Он состоит из нескольких трех- и четырехэтажных блоков и включает подземный технический этаж. В здании создали безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья, оборудовали универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, класс робототехники, медиатеку, спортивные залы и многофункциональные пространства.

В школе предусмотрены специализированные площадки для обучения современным технологиям: лаборатория искусственного интеллекта, ИТ-полигон, инженерный комплекс с оборудованием для аддитивных технологий, 3D-печати и сканирования, а также лаборатории для занятий по естественным наукам и медицине.

Рядом со зданием обустроили спортивное ядро с полем для мини-футбола, площадками для баскетбола и волейбола, зонами для подвижных игр, прыжков в длину и сдачи нормативов ГТО, а также территорией для тихого отдыха.

12 января 2026 года новый корпус принял первых учеников. В нем будут реализовывать городские образовательные проекты «Математическая вертикаль» и «Естественно-научная вертикаль», а также предпрофессиональные направления, включая медицинский и психолого-педагогический классы. Школа сотрудничает с рядом ведущих вузов, включая МГУ, МФТИ, МИФИ и Первый МГМУ им. Сеченова.

Также в корпусе расширят программы дополнительного образования: планируется работа кружков и секций, включая футбол, волейбол, художественную гимнастику, хореографию и киберспорт.

https://stroi.m...oly-338-v-tinao