Калужские предприниматели создали производство хлопковых шнуров
Предприниматели из Калужской области, Оксана и Андрей Ивановы, за год наладили производство хлопковых шнуров для рукоделия под брендом «Нивелир». Некоторые виды их продукции не имеют аналогов в России.
Идея возникла, когда Оксана не смогла найти подходящий шнур для плетения гамаков. Супруги решили изготовлять его сами, закупили оборудование и отработали технологию. Сейчас их товары активно продаются на маркетплейсах и получили хорошие отзывы от покупательниц со всей страны.
На всех этапах, от старта до развития, им помогали консультанты центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта. Предприниматели получили финансовую поддержку на сумму около одного миллиона рублей, рассказали в администрации Калужской области.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0