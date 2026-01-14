Предприниматели из Калужской области, Оксана и Андрей Ивановы, за год наладили производство хлопковых шнуров для рукоделия под брендом «Нивелир». Некоторые виды их продукции не имеют аналогов в России.

Идея возникла, когда Оксана не смогла найти подходящий шнур для плетения гамаков. Супруги решили изготовлять его сами, закупили оборудование и отработали технологию. Сейчас их товары активно продаются на маркетплейсах и получили хорошие отзывы от покупательниц со всей страны.

На всех этапах, от старта до развития, им помогали консультанты центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта. Предприниматели получили финансовую поддержку на сумму около одного миллиона рублей, рассказали в администрации Калужской области.