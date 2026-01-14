По данным Kept и «Промышленной Робототехники» (ex. KUKA), плотность роботизации в РФ в 2025 году составит 40 роботов на 10 тыс. работников, увеличившись на 36%. При этом в прошлом году плотность роботизации увеличилась на 53%, до 29 машин, на 10 тыс. работников. По данным Росстата, общий эксплуатационный парк промышленных роботов в 2024 году вырос на 62%, до 20,8 тыс. штук, данных за 2025 год пока нет.

Плотность роботизации в России увеличится в 2025 году на 36%. Такие темпы роста выше мировых, но из-за снижения производительности промышленности, высоких кредитных ставок Россия может не достичь цели по вхождению в топ-25 стран по роботизации к 2030 году. Преградой на пути рискуют оказаться и требования по локализации и недостаток инвестиций: до 2030 года могут потребоваться триллионы рублей, считают аналитики.

При этом аналитики Kept и «Промышленной Робототехники» считают, что по консервативному сценарию плотность роботизации к 2030 году в России не достигнет цели по вхождению в топ-25 стран, составит 134 робота на 10 тыс. работников: среднегодовой темп прироста «будет выше мирового и составит 29%, что характерно для стран догоняющего развития», а общий парк составит 95,9 тыс. штук. При этом по оптимистичному сценарию прирост плотности будет на уровне 36%, что позволит к 2030 году достичь показателя в 185 роботов на 10 тыс. работников, считают аналитики Kept и «Промышленной Робототехники». Объем парка роботов к 2030 году с учетом позитивного прогноза достигнет 131,8 тыс. единиц промышленных машин, добавляют они.

На консервативный сценарий влияют факторы, которые снизили темпы прироста в прошлом году, считают аналитики Kept и «Промышленной Робототехники»: снижение закупочной активности предприятий, спад производительности промсектора, сокращение инвестиционной активности из-за высокой ключевой ставки. Также аналитики компании подчеркивают, что по состоянию на октябрь 2025 года фактическая исполняемость нового федпроекта по робототехнике остается низкой — 9,6% от годового лимита, что «указывает на риски своевременного освоения и потребность в модификации и ускорении механизмов стимулирования и воронки проектов». Сумма федпроекта на 2025 год составляет 5,6 млрд руб.

В этом и прошлом годах продажи роботов снижаются, говорит гендиректор компании Technored Артем Лукин: «При ставке Центробанка порядка 15-17% предприятия с рентабельностью 10-15% экономически мотивированы оставлять деньги на депозите, а не вкладывать в модернизацию. Это напрямую снижает инвестиционный спрос на автоматизацию». Продажи роботов, произведенных «Заводом роботов», тем не менее в 2025 году уже выросли примерно в два раза, говорит гендиректор компании Александр Горькуша.

«Если ограничить доступ к более дешевым и „массовым“ роботам из Китая и других стран, общая стоимость проектов вырастет, что при текущих высоких ставках и низкой марже промышленности может сделать проекты экономически неокупаемыми», — объясняет эксперт практики бизнес-консультирования «ТеДо» Александр Герасимов. С ним соглашается и господин Лукин: «Требования по локализации ориентированы в основном на „железо“, а не на софт и интеграцию. Многие требуемые комплектующие в России либо отсутствуют, либо их производство нерентабельно в таких объемах — это тормозит внедрение».

«Роботизация — это не просто покупка оборудования, это комплексная цифровая трансформация предприятия. Робот без интегрированной системы управления производством, без подготовленной инфраструктуры данных, без обученного персонала — это дорогая железка, которая не даст ожидаемого эффекта», — объясняет партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.

Для достижения целевых 194 робота на 10 тыс. работников нужно внедрить дополнительно не менее 110 тыс. роботов до 2030 года, считает господин Герасимов: «Даже если взять по нижней планке полную стоимость одного „роботизированного поста“ с интеграцией, которая включает робота, периферию, безопасность, инженерные работы, — в несколько миллионов рублей, порядок величины требований к общему CAPEX — это уже триллионы рублей до конца десятилетия».

Алексей Жабин