АО «Вятавтодор» пополнило свой автопарк новой спецтехникой. В декабре компания приобрела 14 единиц комбинированных дорожных машин (КДМ) на базе КАМАЗ-6520, оснащённых разнообразным навесным оборудованием. Техника универсальна и предназначена для круглогодичной эксплуатации: зимой с её помощью будут чистить и обрабатывать дороги противогололёдными материалами, а летом — перевозить асфальт и инертные материалы на строительные объекты.

Машины укомплектованы различным навесным оборудованием: боковым отвалом, передним комбинированным или скоростным отвалом, межбазными щётками, грейдерными отвалом. Также в каждом кузове установлен распределитель твёрдых противогололёдных материалов.

Новые КДМ будут распределены по всем дорожным управлениям предприятия, а после завершения регистрации в ГИБДД уже на этой неделе выйдут на дороги региона.

КАМАЗ-6520 зарекомендовал себя с хорошей стороны, работают машины исправными долгое время. Летом эти автомобили будут перевозить инертные материалы, навесное оборудование снимается и машины работают на перевозке инертных материалов и асфальта", — прокомментировал главный механик АО «Вятавтодор» Федор Сидоров.