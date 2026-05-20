artal Модернизация

В Смоленской области запущена новая производственная линия на тарном комбинате

Новая линия производства запущена на Руднянском комбинате Смоленской области. В настоящее время продолжается монтаж еще двух производственных линий, всего они будут выпускать 14 видов продукции.

Сейчас на комбинате продолжается монтаж еще двух производственных линий, общий объем инвестиций в проект составил свыше 1 млрд рублей. Всего здесь будут выпускать 14 видов продукции, объем выпуска увеличится до 40 млн единиц в месяц.

В 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по расширению производства и наращиванию мощностей завода. За это время компания построила современный производственно-складской комплекс общей площадью порядка 10 тыс. кв. м.

Фото: © Пресс-служба Правительства Смоленской области

https://smolgaz...pobyval-na.html

Источник: tass.ru

  artal artal20.05.26 12:48:46

    Докатился до трёхтысячной записи.    

    #1316332