В Смоленской области запущена новая производственная линия на тарном комбинате
Новая линия производства запущена на Руднянском комбинате Смоленской области. В настоящее время продолжается монтаж еще двух производственных линий, всего они будут выпускать 14 видов продукции.
Сейчас на комбинате продолжается монтаж еще двух производственных линий, общий объем инвестиций в проект составил свыше 1 млрд рублей. Всего здесь будут выпускать 14 видов продукции, объем выпуска увеличится до 40 млн единиц в месяц.
В 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по расширению производства и наращиванию мощностей завода. За это время компания построила современный производственно-складской комплекс общей площадью порядка 10 тыс. кв. м.
